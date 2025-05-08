Shaman заявил, что Путин поднимал Россию с колен на его глазах

В интервью радио Sputnik певец и автор песен Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отметил, что за четверть века, прошедшего с момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, глава государства сделал многое для развития страны. Артист подчеркнул, что ему повезло быть свидетелем по-настоящему переломных исторических событий.

«Мне повезло, я фактически вырос с ним у руля», — заявил Shaman.

Также певец считает, что именно благодаря Путину Россия стала независимой державой, с чьим мнением теперь считаются во всём мире.

«Буквально на моих глазах он (Владимир Путин. — Прим.Life.ru) поднимал Россию с колен... Он не просто не дал ей развалиться, а сделал её независимым, сильным государством», — отметил исполнитель.