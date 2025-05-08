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Регион
8 мая, 12:56

Shaman заявил, что Путин поднимал Россию с колен на его глазах

Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN

В интервью радио Sputnik певец и автор песен Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отметил, что за четверть века, прошедшего с момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, глава государства сделал многое для развития страны. Артист подчеркнул, что ему повезло быть свидетелем по-настоящему переломных исторических событий.

«Мне повезло, я фактически вырос с ним у руля», — заявил Shaman.

Также певец считает, что именно благодаря Путину Россия стала независимой державой, с чьим мнением теперь считаются во всём мире.

«Буквально на моих глазах он (Владимир Путин. — Прим.Life.ru) поднимал Россию с колен... Он не просто не дал ей развалиться, а сделал её независимым, сильным государством», — отметил исполнитель.

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Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов получил благодарственное письмо от Владимира Путина. Лидер страны поблагодарил артиста за его вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Сам певец в ответ на полученную благодарность ответил одной фразой: «Служу России».

Ольга Сливченко
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