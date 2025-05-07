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7 мая, 15:16

«Человек исключительной воли»: Кадыров поздравил Путина с 25-летием президентства

Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ровно 25 лет назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. С этой датой, знаменующей четверть века пребывания на высшем государственном посту, российского лидера поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лидерство требует не только силы, но и мудрости, способности принимать сложные решения в интересах страны и народа. За эти годы мы все с вами убедились, что Владимир Владимирович — человек исключительной воли и ответственности, обладающий глубочайшим пониманием политических, экономических и гуманитарных процессов», — отметил в своём посте в телеграм-канале Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что годовщина инаугурации Владимира Путина — это нечто большее, чем просто дата в календаре. По его мнению, именно этот день напоминает о том, как благодаря таким руководителям строится сильная и независимая страна. Кадыров также вспомнил, что был на первой церемонии вступления Путина в должность вместе со своим отцом, первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.

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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент Путин оставит след в истории прежде всего как собиратель русских земель. По его словам, именно под руководством Путина Россия превратилась в одну из величайших мировых держав, а её граждане стали ощущать себя частью единой большой семьи.

Ольга Сливченко
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