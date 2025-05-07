«Человек исключительной воли»: Кадыров поздравил Путина с 25-летием президентства

Ровно 25 лет назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. С этой датой, знаменующей четверть века пребывания на высшем государственном посту, российского лидера поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лидерство требует не только силы, но и мудрости, способности принимать сложные решения в интересах страны и народа. За эти годы мы все с вами убедились, что Владимир Владимирович — человек исключительной воли и ответственности, обладающий глубочайшим пониманием политических, экономических и гуманитарных процессов», — отметил в своём посте в телеграм-канале Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что годовщина инаугурации Владимира Путина — это нечто большее, чем просто дата в календаре. По его мнению, именно этот день напоминает о том, как благодаря таким руководителям строится сильная и независимая страна. Кадыров также вспомнил, что был на первой церемонии вступления Путина в должность вместе со своим отцом, первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.