Президент России Владимир Путин войдёт в историю как собиратель русских земель, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он утверждает, что именно при президентстве Путина Россия стала одной из самых великих держав мира, а её граждане начали себя чувствовать одной большой семьёй.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин по праву войдёт в историю как собиратель русских земель. Именно его волевое решение позволило Крыму и крымчанам в 2014 году вернуться домой в Россию. Затем, после многих лет сражения с бандеровским режимом и благодаря началу СВО в 2022 году, освободиться и последовать примеру Крыма смогли Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР», — заявил Рогов.