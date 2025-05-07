Патриарх Кирилл высоко оценил вклад Путина в защиту суверенитета России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность в том, что Россия обязана своей независимостью, в значительной степени, Владимиру Путину. Это заявление прозвучало в рамках поздравления президента с 25-летием его нахождения у власти.

Глава РПЦ подчеркнул значительный вклад президента в социально-экономический и научно-технический прогресс страны, а также в создание благоприятной среды для развития ее интеллектуального и культурного потенциала.

Напомним, ровно четверть века назад, 7 мая 2000 года, Владимир Путин впервые вступил в должность президента России. Ранее сам он признавался, что за всё время в политике у него ни разу не возникало ощущения, что он зря стал президентом. По словам российского лидера, у него не было мыслей о том, что он избрал неправильный путь.