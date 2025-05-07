25 лет защиты, гордости и побед: юбилей первой инаугурации Владимира Путина В день 25-летия первой инаугурации Владимира Путина уже никто не сомневается в справедливости пророческих слов Владимира Жириновского о мировом значении фигуры российского лидера. 7 мая, 09:18 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru.

Эпоха Путина

Когда 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента России, мало кто верил, что этот почти неизвестный тогда в мире новый российский лидер сумеет не то чтобы возродить мощь и величие России, а хотя бы замедлить процесс её стремительной деградации и казавшегося неизбежным на тот момент распада. Между тем уже в первой своей инаугурационной речи Путин чётко обозначил цели, которых он намерен достичь, и сформулировал задачи, которые собирался решить.

«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся её граждане и которую уважают в мире… Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», — заявил он.

И прошедшая с тех пор четверть века показала, что это были не пустые слова. Благодаря 25-летним неустанным усилиям Владимира Путина ныне Россия уже не та потерпевшая поражение в холодной войне, побеждённая, сломленная и униженная страна, безвольно доживающая свои последние дни, какой она была в 2000 году, а действительно богатое, сильное, цивилизованное государство, которым гордятся граждане и которое уважают во всём мире. Владимир Путин возродил в российском народе веру в страну и её будущее. Все эти 25 лет Россия развивается в экономическом, социальном, научном и культурном плане, и уровень жизни, который есть у россиян сейчас, был немыслим в 1990 годы. Мало какой политик в российской истории добивался таких успехов.

Церемония вступления в должность президента РФ Путина. Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

И россияне гордятся не только страной, но и своим лидером, считая, что он начал новую эпоху в развитии России, ставшую временем её возрождения и возвращения в число великих мировых держав. Эту эпоху они называют путинской, а самого Владимира Путина считают своей гордостью. Так что слова Владимира Жириновского «Путин — историческая фигура, которой будет гордиться Россия» можно смело считать ещё одним его сбывшимся политическим пророчеством.

«Поднял страну с колен»

Путин последовательно и кропотливо строит сильную, суверенную и современную страну с равными возможностями для всех и комфортными условиями жизни. За четверть века нахождения у власти он сделал столько, что его имя уже навсегда будет вписано не только в отечественную, но и мировую историю.

Он начал с того, что ликвидировал реально существовавшую угрозу распада страны — разбил террористов в Чечне и пресёк парад суверенитетов в других регионах, то и дело грозивших выходом из состава России. Был введён институт полпредов президента, которые добились того, чтобы региональные законы не противоречили федеральным. А проявлявших сепаратистские настроения региональных князьков заменили губернаторами-технократами.

В экономике были проведены налоговая и другие реформы, давшие толчок для бурного экономического роста 2000 годов. Именно тогда была введена плоская шкала подоходного налога. Решения, которые принимал Владимир Путин в предыдущие годы, оправдали себя: за 25 лет создана мощная экономика, которая справляется с любым санкционным давлением. Россия стала 4-й экономикой мира, которая переориентировалась на новые рынки, добилась технологической независимости в ключевых отраслях и продолжает стабильно развиваться, демонстрируя рост даже в непростых условиях. Стремительно стало развиваться сельское хозяйство — теперь Россия уже не нуждается в иностранном зерне, как во времена СССР, или в «ножках Буша», как при Ельцине. Напротив — Россия стала самым крупным экспортёром зерна во всём мире.

Александр Романенко и президент России Владимир Путин (слева направо) во время осмотра выставки инновационных разработок и технологических стартапов в сфере агропромышленного комплекса в Кубанском государственном аграрном университете, 2018 г. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Была проведена модернизация вооружённых сил. Теперь мы уже не догоняем Запад, как Сталин с атомной бомбой или Хрущёв с ракетами. Наоборот — Запад пытается догнать Россию с её «Кинжалами» и «Посейдонами». В результате в России созданы вооружённые силы, являющиеся одними из самых боеспособных в мире и способные противостоять всей мощи НАТО.

Россия вернула себе авторитет в мире, демонстрирует выдающиеся достижения в науке, культуре, ставит новые рекорды, которых не добивалась в предыдущие периоды. Инициированные Путиным национальные проекты меняют страну: строятся современные дороги, новые школы и детские сады, больницы, расселяется ветхое жильё и строится новое, осваиваются новые территории, открываются передовые производства.

При Путине в России были проведены Олимпиада и чемпионат мира по футболу, построен Крымский мост, в возможность возведения которого не верил никто в мире, было проведено расширение БАМа, создан новый космодром.

«Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным... Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России её роль на международной арене. А главное, мне кажется, вернул стране и её гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт," — заявила в одном из своих выступлений председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент России Владимир Путин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Национальный лидер

Россияне абсолютно доверяют Владимиру Путину, видят в нём не просто формального руководителя, а настоящего национального лидера. Отношение к Владимиру Путину у граждан России за 25 лет стало внедолжностным. Для российского народа он — защитник страны и её интересов, президент всех россиян, вне зависимости от их этнической или конфессиональной принадлежности. На выборах в марте 2024 года за него проголосовало подавляющее большинство всех избирателей страны.

В условиях жесткого давления Запада он отстоял саму душу российского народа — наши традиционные ценности. Путин обозначил различие основ нашей и западной цивилизаций: основой российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности, которые формируют фундамент будущего России. Именно в этих ценностях, которыми веками руководствовались наши предки, заключается основа силы России как государства, цивилизации и народа. Путин помог нам вспомнить о ценностях, о наших лучших качествах: вере и служении совести, семейности, воле, созидании и стойкости. Президент на государственном уровне закрепил наши морально-нравственные ориентиры, защитив их от любых попыток замещения.

Президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru.

Даже в личном плане Путин стал образцом для подражания для россиян. Он — яркий пример человека, который сделал себя сам. Прекрасная спортивная форма, выдающаяся эрудированность, дипломатичность и нерушимая воля — все эти качества он воспитал в себе сам. Россияне видят в нём образец истинного патриота, защитника страны и её граждан. Он стал воплощением гражданственности, ответственности и безукоризненного следования интересам страны.

Эти его качества отмечают не только в России, но и за рубежом. «Мир стал бы лучше, если бы у каждого лидера была такая сосредоточенность на своём народе, как у президента Путина», — отзывался о нём Папа Римский Франциск. «Путин — патриот России. Он думает о своей стране и знает, куда её ведёт», — оценил позицию российского президента экс-президент Франции Жак Ширак. «Путин — тот политик, который всегда отстаивает интересы своего народа. Европа должна это уважать», — считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа налево) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин

Политик № 1 в мире

Владимир Путин — первый после Второй мировой войны руководитель России, при котором территория страны увеличилась, а не сократилась. Возвращение в состав России Крыма и Севастополя в 2014 году, а затем Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году стало поворотным моментом в новейшей истории. По аналогии с Иваном III Путина уже называют «собирателем земли русской». И именно способность России под управлением Путина защитить свои национальные интересы и интересы соотечественников за рубежом, восстановить историческую справедливость принесли российскому лидеру авторитет и уважение миллиардов людей во всём мире. Сейчас его многие называют политиком № 1 в мире, обладающим большим авторитетом и самой высокой узнаваемостью.

За 25 лет для миллиардов людей по всему миру Владимир Путин стал символом защиты справедливости и традиционных ценностей, борьбы с глобалистскими элитами, которые уничтожают страны и народы. Владимира Путина можно уверенно назвать международным брендом, достоянием и символом России. Его воспринимают как человека, который способен победить коллективный Запад и построить новое справедливое мироустройство. «Путин — защитник международной справедливости и мира», — отметил президент Венесуэллы Николас Мадуро.

Владимир Путин вернул России статус великой державы и сделал её архитектором многополярного мироустройства. «Россия под управлением Путина стала мощной державой, которую уважают», — считает лидер КНДР Ким Чен Ын. «Россия играет важную роль в мировой политике, и вклад Путина в поддержание баланса — ключевой», — констатировал экс-президент Колумбии лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос.

Экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и президент России Владимир Путин (слева направо) во время рабочего завтрака, 2014 г. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Российский президент — один из наиболее влиятельных политиков мира, от которого зависят тенденции глобального уровня. Вновь к России прислушиваются по всему миру. «Россия благодаря Путину не просто страна, а глобальный фактор», — отметил танзанийский дипломат Юссуф Махмуд.

Идеи Путина стали трендом в мировой политике — лидеры и управленцы многих стран повторяют его инициативы и соглашаются с суждениями. Прошедшие 25 лет показали, что президент России абсолютно прав в оценках мировой политики, определении глобальных угроз. Признавая это, многие политики напрямую ссылаются на его цитаты или пересказывают его идеи в своих заявлениях. «Путин — одна из ключевых фигур в обеспечении глобальной стабильности», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Он не просто управляет страной — он формирует политическую культуру современного мира», — считает британский историк Кристофер Кларк.

Авторы Владимир Дюжий