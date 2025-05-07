Юрист раскрыл, что грозит за порчу георгиевской ленточки

Георгиевская ленточка остаётся важнейшим символом Дня Победы, несущим в себе память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Как пояснил юрист Юрий Капштык, в России этот атрибут приравнен к государственной символике, что подкреплено соответствующим законодательством. За осквернение или повреждение ленточки предусмотрена серьёзная ответственность — для граждан штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до трёх лет, для организаций — до 5 миллионов рублей.

«Это особый вид обозначения дани уважения и памяти за победу в Великой Отечественной войне. Осквернение георгиевской ленты грозит наказанием для физических лиц штрафом до 3 млн рублей или тюремным заключением до трёх лет. Для юридических лиц предусматривается штраф в размере 5 млн рублей или срок до пяти лет», — рассказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Особое внимание уделяется случаям, когда такие действия совершаются умышленно или по предварительному сговору. При этом в ряде зарубежных стран, включая Украину, Прибалтику и некоторые регионы Германии, использование георгиевской ленточки запрещено. Однако в России она продолжает оставаться официальным символом воинской доблести и памяти о Великой Победе.

В преддверии 9 Мая традиционно проходит массовая раздача ленточек, призванная напомнить об их глубоком историческом значении. Юрист подчёркивает, что этот символ заслуживает уважительного отношения — его следует носить аккуратно, избегая любых действий, которые могли бы быть расценены как неуважение к памяти павших героев.