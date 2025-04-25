Георгиевская ленточка является символом героического наследия нашей страны. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я всегда ношу георгиевскую ленточку на левой стороне груди — ближе к сердцу», — добавила парламентарий.

По её словам, лента символизирует мужество русского народа. Она охватывает не только гордость за победу страны в Великой Отечественной войне, но и за все остальные триумфы. Георгиевская ленточка олицетворяет героическое наследие наших предков, которое современные жители России должны сохранять и почитать. О символической силе георгиевской ленты хорошо говорит шипение, издаваемое недружественными странами при её упоминании, дополнила Бессараб.

«Они запрещают хоть какой-то признак георгиевской ленты, особенно в период великих праздников, таких как День Победы», — подытожила депутат.