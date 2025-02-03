Россиянка сожгла Георгиевскую ленту ради 8 тысяч и попала под три уголовки

В Мелитополе женщина по указке украинских кураторов записала видео, на котором сожгла Георгиевскую ленточку, за это ей пообещали заплатить около 8 тысяч рублей. Сейчас полиция завела три уголовных дела на нарушительницу, сообщает Mash на Донбассе.

Жительница Мелитополя сожгла Георгиевскую ленточку. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Помогала женщине и снимала процесс на видео её собственная 15-летняя дочь. После этого ролик был отправлен украинскому паблику, а женщина получила свои 8 тысяч рублей. Сейчас против подозреваемой возбудили дело о реабилитации нацизма, надругательстве над флагом и вовлечении в это дело несовершеннолетней.