Россиянка сожгла Георгиевскую ленту ради 8 тысяч и попала под три уголовки
В Мелитополе женщина сожгла Георгиевскую ленту за 8 тыс. и навлекла три уголовки
В Мелитополе женщина по указке украинских кураторов записала видео, на котором сожгла Георгиевскую ленточку, за это ей пообещали заплатить около 8 тысяч рублей. Сейчас полиция завела три уголовных дела на нарушительницу, сообщает Mash на Донбассе.
Жительница Мелитополя сожгла Георгиевскую ленточку. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Помогала женщине и снимала процесс на видео её собственная 15-летняя дочь. После этого ролик был отправлен украинскому паблику, а женщина получила свои 8 тысяч рублей. Сейчас против подозреваемой возбудили дело о реабилитации нацизма, надругательстве над флагом и вовлечении в это дело несовершеннолетней.
Ранее в Московской области транспортная полиция задержала студента, который поджёг батарейный шкаф на железной дороге. Устройство находилось на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2 и было предназначено для резервного питания светофора. Содержимое шкафа выгорело полностью.
Life.ru