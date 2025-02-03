Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 14:15

Россиянка сожгла Георгиевскую ленту ради 8 тысяч и попала под три уголовки

В Мелитополе женщина сожгла Георгиевскую ленту за 8 тыс. и навлекла три уголовки

В Мелитополе женщина по указке украинских кураторов записала видео, на котором сожгла Георгиевскую ленточку, за это ей пообещали заплатить около 8 тысяч рублей. Сейчас полиция завела три уголовных дела на нарушительницу, сообщает Mash на Донбассе.

Жительница Мелитополя сожгла Георгиевскую ленточку. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Помогала женщине и снимала процесс на видео её собственная 15-летняя дочь. После этого ролик был отправлен украинскому паблику, а женщина получила свои 8 тысяч рублей. Сейчас против подозреваемой возбудили дело о реабилитации нацизма, надругательстве над флагом и вовлечении в это дело несовершеннолетней.

14-летний парень попал на камеры при поджоге управы в Москве по указке аферистов
14-летний парень попал на камеры при поджоге управы в Москве по указке аферистов

Ранее в Московской области транспортная полиция задержала студента, который поджёг батарейный шкаф на железной дороге. Устройство находилось на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2 и было предназначено для резервного питания светофора. Содержимое шкафа выгорело полностью.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar