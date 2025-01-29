14-летний парень попал на камеры при поджоге управы в Москве по указке аферистов

В Новомосковском округе Москвы вспыхнула местная администрация. Полиция уже задержала 14-летнего школьника, который мог стать фигурантом преступления. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. Кадрами поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк.

Момент поджога местной администрации в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам подростка, совершить преступление его заставили неизвестные люди. Сначала они попросили парня передать все денежные средства семьи курьеру, а затем подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить её в окно.

«20 января он получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, попал на страницу Гослуслуг, как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса», — написала Волк.

В итоге подростку поступил видеозвонок. Человек представился сотрудником полиции и объяснил, что помимо всех данный, программа начала передавать также сведения о банковских счетах родителей. Мошенник предложил ребёнку сохранить деньги, передав их в соответствующую службу. В итоге подросток нашёл в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте и передал все деньги курьеру.

В течение нескольких дней злоумышленники также продолжали настойчиво звонить школьнику. Аферисты заставили его «задержать преступников», колл-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджёг два автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание.

«Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался», — рассказала Волк.