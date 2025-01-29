14-летний парень попал на камеры при поджоге управы в Москве по указке аферистов
В Новомосковском округе Москвы вспыхнула местная администрация. Полиция уже задержала 14-летнего школьника, который мог стать фигурантом преступления. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. Кадрами поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк.
Момент поджога местной администрации в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк
По словам подростка, совершить преступление его заставили неизвестные люди. Сначала они попросили парня передать все денежные средства семьи курьеру, а затем подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить её в окно.
«20 января он получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, попал на страницу Гослуслуг, как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса», — написала Волк.
В итоге подростку поступил видеозвонок. Человек представился сотрудником полиции и объяснил, что помимо всех данный, программа начала передавать также сведения о банковских счетах родителей. Мошенник предложил ребёнку сохранить деньги, передав их в соответствующую службу. В итоге подросток нашёл в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте и передал все деньги курьеру.
В течение нескольких дней злоумышленники также продолжали настойчиво звонить школьнику. Аферисты заставили его «задержать преступников», колл-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджёг два автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание.
«Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался», — рассказала Волк.
Сейчас полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное частью второй статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Полиция также проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Оказалось, что во время диверсии преступники требовали выкуп с родителей мальчика, но на карте отца не было достаточной суммы, а банк заморозил поспешно взятый кредит и перевод в целях безопасности.
Telegram / Ирина Волк