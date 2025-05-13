В Эстонии задержали вандалов, осквернивших «Бронзового солдата»

В Эстонии задержаны вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, более известный как «Бронзовый солдат». Об этом сообщили в полиции страны.

«Установлены личности и задержаны несовершеннолетние, причастные к осквернению памятника», — заявила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в интервью порталу Delfi.

По информации портала, инцидент произошёл поздно вечером 10 мая. Неизвестные облили монумент белой краской и нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны скульптуры. На следующий день полиция возбудила дело о вандализме. Эстонский военный музей сообщил о намерении очистить памятник.

В Эстонии 9 мая официально не считается праздничным днём, однако многие жители страны продолжают его отмечать. В Таллине на Военное кладбище к «Бронзовому солдату» традиционно приносят цветы и возлагают венки в память о советских солдатах.