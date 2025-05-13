В Эстонии задержали вандалов, осквернивших «Бронзового солдата»
Памятник Воину-освободителю Таллина. Обложка © Х / mazzenilsson
В Эстонии задержаны вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, более известный как «Бронзовый солдат». Об этом сообщили в полиции страны.
«Установлены личности и задержаны несовершеннолетние, причастные к осквернению памятника», — заявила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в интервью порталу Delfi.
По информации портала, инцидент произошёл поздно вечером 10 мая. Неизвестные облили монумент белой краской и нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны скульптуры. На следующий день полиция возбудила дело о вандализме. Эстонский военный музей сообщил о намерении очистить памятник.
В Эстонии 9 мая официально не считается праздничным днём, однако многие жители страны продолжают его отмечать. В Таллине на Военное кладбище к «Бронзовому солдату» традиционно приносят цветы и возлагают венки в память о советских солдатах.
А ранее в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы. Местные полицейские чиновники подчеркнули, что в этом году горожане уже не пытались собираться у памятника освободителям Риги. При этом за попытку возложить цветы к монументу в стране предусмотрены штрафы.