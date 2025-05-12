В Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы

В Латвии полицейские возбудили 67 уголовных дел и задержали восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам заместителя начальника госполиции Андриса Зеллиса, большинство дел возбуждены за использование «запрещённой» символики в общественных местах, включая георгиевские ленты в букетах цветов и на значках, а также воспроизведение советских песен. Полиция продолжает анализ зафиксированных в интернете нарушений, и ожидается, что количество административных дел возрастёт.