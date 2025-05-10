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10 мая, 15:16

Фицо назвал свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю 9 Мая чрезвычайно успешной. По его мнению, европейским странам необходимо выстраивать отношения с Россией на принципах взаимовыгодного партнёрства, отказавшись от конфронтационного курса и вражды.

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырёх важных встречах», — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальных сетях.

Фицо также сообщил о проведении переговоров с руководством Российской Федерации, Китая, Бразилии и Вьетнама. Политик отметил целесообразность своего визита, расценив его как демонстрацию независимого внешнеполитического курса Словакии, который, по его словам, не должен подвергаться внешнему диктату относительно допустимых направлений сотрудничества.

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Напомним, несмотря на давление Запада, Фицо продолжает гнуть свою линию, доказывая, что Братислава имеет право на собственное мнение. Life.ru писал, что из-за закрытия странами Балтии воздушного пространства для самолёта политика премьер Словакии даже собирался ехать в Москву на машине. Как отмечал президент России Владимир Путин, РФ ценит приезд Фицо.

Александра Мышляева
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