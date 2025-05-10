Фицо назвал свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю 9 Мая чрезвычайно успешной. По его мнению, европейским странам необходимо выстраивать отношения с Россией на принципах взаимовыгодного партнёрства, отказавшись от конфронтационного курса и вражды.
«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырёх важных встречах», — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальных сетях.
Фицо также сообщил о проведении переговоров с руководством Российской Федерации, Китая, Бразилии и Вьетнама. Политик отметил целесообразность своего визита, расценив его как демонстрацию независимого внешнеполитического курса Словакии, который, по его словам, не должен подвергаться внешнему диктату относительно допустимых направлений сотрудничества.
Напомним, несмотря на давление Запада, Фицо продолжает гнуть свою линию, доказывая, что Братислава имеет право на собственное мнение. Life.ru писал, что из-за закрытия странами Балтии воздушного пространства для самолёта политика премьер Словакии даже собирался ехать в Москву на машине. Как отмечал президент России Владимир Путин, РФ ценит приезд Фицо.