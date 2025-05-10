Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю 9 Мая чрезвычайно успешной. По его мнению, европейским странам необходимо выстраивать отношения с Россией на принципах взаимовыгодного партнёрства, отказавшись от конфронтационного курса и вражды.

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырёх важных встречах», — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальных сетях.