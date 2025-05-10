Глава МИД РФ Сергей Лавров восхитился позицией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился пойти против течения европейской политики и приехать в Москву.

Перед началом переговоров с российской делегацией Фицо поприветствовал коллег на русском языке. Лавров не смог сдержать эмоций и признался словацкому премьеру в искреннем восхищении его смелостью.

Как пишет ТАСС, вернувшись к власти в 2023 году, Фицо развернул политику Словакии на 180 градусов, отказавшись от русофобского курса своих предшественников. Зимой 2024 года он лично встретился с Владимиром Путиным в Москве, несмотря на шквал критики из Брюсселя.