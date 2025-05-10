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10 мая, 04:40

«Любуемся вами»: Лавров сделал комплимент Фицо за смелость против еврочиновников

Лавров заявил Фицо, что в России любуются его поведением

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Robert Fico

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Robert Fico

Глава МИД РФ Сергей Лавров восхитился позицией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился пойти против течения европейской политики и приехать в Москву.

Перед началом переговоров с российской делегацией Фицо поприветствовал коллег на русском языке. Лавров не смог сдержать эмоций и признался словацкому премьеру в искреннем восхищении его смелостью.

«Любуемся вами!» – заявил глава российского МИД, пожимая руку Фицо.

Как пишет ТАСС, вернувшись к власти в 2023 году, Фицо развернул политику Словакии на 180 градусов, отказавшись от русофобского курса своих предшественников. Зимой 2024 года он лично встретился с Владимиром Путиным в Москве, несмотря на шквал критики из Брюсселя.

Путин: Россия ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности
Путин: Россия ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности

Несмотря на давление и угрозы, Роберт Фицо продолжает проводить суверенную политику, доказывая, что Братислава имеет право на собственное мнение и не собирается плясать под дудку евробюрократов. Life.ru писал, что из-за закрытия странами Балтии воздушного пространства для спецборта Фицо премьер Словакии даже собирался ехать в Москву на машине через Белоруссию.

Юния Ларсон
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