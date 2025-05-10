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10 мая, 01:16

Фицо планировал ехать в Россию на машине через Белоруссию после запрета пролёта

Роберт Фицо в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Роберт Фицо в Кремле. Обложка © kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что после запрета на пролёт его самолета через Прибалтику он искал разные способы посетить Россию. Среди вариантов был и путь на машине через Белоруссию.

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда. Даже на машине через Белоруссию. Ещё одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была чёткая цель — утром в 9:00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — сказал Фицо на переговорах с Владимиром Путиным.

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Напомним, что Латвия, Литва и Эстония не позволили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. До этого Роберт Фицо сообщал, что ему угрожают в связи с запланированной поездкой в Москву на День Победы. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва ценит приезд Фицо, несмотря на все учинённые сложности со стороны стран Запада.

Лия Мурадьян
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