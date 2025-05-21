Путин приехал в Курск впервые после освобождения области от ВСУ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от украинских военных.
Путин посетил Курскую область. Видео © Life.ru
Он 20 мая встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе в Курской области. Президент поблагодарил всех за работу. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
До этого глава государства приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток», которая позволила Армии России прорваться в тыл ВСУ в Судже
Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Однако позже президент России после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, однако эти атаки были отбиты. Противник, по его словам, понёс большие потери.