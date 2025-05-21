Путин приехал в Курск впервые после освобождения области от ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от украинских военных.

Путин посетил Курскую область. Видео © Life.ru

Он 20 мая встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе в Курской области. Президент поблагодарил всех за работу. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого глава государства приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток», которая позволила Армии России прорваться в тыл ВСУ в Судже