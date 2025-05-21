Путин назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ
Путин осудил вандалов из ВСУ за уничтожение памятников Второй мировой войны
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Солдаты ВСУ проявили чудовищную неонацистскую сущность, уничтожая памятники времён Великой Отечественной войны на занятых ими территориях Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтёрами во время первого визита в освобождённый регион.
Путин с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Видео © Life.ru
«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времён Второй мировой войны. Это даёт нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – сказал глава государства во время общения с волонтёрами в гуманитарном штабе.
Напомним, 26 апреля подразделения ВСУ были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Позже после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы президент России рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, но провалились. Противник, по его словам, понёс большие потери.