Над Россией за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА

Согласно предоставленным данным, наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Московского региона – 35 единиц. Также были зафиксированы следующие цифры: 14 БПЛА сбиты над Орловской областью, 12 – над Курской областью, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Тульской областью, 9 – над Калужской областью и 7 – над Воронежской областью. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Липецкой и Смоленской областями, а один БПЛА сбит над Брянской областью.