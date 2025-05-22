Над Россией за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ над 10 регионами России
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
В ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 00:00 до 05:30 по московскому времени уничтожены и перехвачены 105 украинских БПЛА самолётного типа», – заявили в ведомстве.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Московского региона – 35 единиц. Также были зафиксированы следующие цифры: 14 БПЛА сбиты над Орловской областью, 12 – над Курской областью, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Тульской областью, 9 – над Калужской областью и 7 – над Воронежской областью. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Липецкой и Смоленской областями, а один БПЛА сбит над Брянской областью.
Напомним, в Туле обломки БПЛА упали рядом с ФОК «Оружейник», одна из частей сбитого дрона может быть со взрывчатой. Сейчас территория вокруг оцеплена. В регионе во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.