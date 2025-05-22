Обломки БПЛА упали рядом с ФОК в Туле, одна из частей может быть со взрывчаткой

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата возле Физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» на улице Кутузова в Туле.

«Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества», – написал он в телеграм-канале.

В целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплён оперативными службами до выяснения всех обстоятельств. Губернатор призвал жителей заранее выбирать другие маршруты следования.