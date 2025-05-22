Обломки БПЛА упали рядом с ФОК в Туле, одна из частей может быть со взрывчаткой
БПЛА. Обложка © unsplash.com / Sergio Li
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении обломков беспилотного летательного аппарата возле Физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» на улице Кутузова в Туле.
«Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества», – написал он в телеграм-канале.
В целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплён оперативными службами до выяснения всех обстоятельств. Губернатор призвал жителей заранее выбирать другие маршруты следования.
Ранее Миляев заявил, что один из украинских БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города. В результате падения обломков дронов повреждения получили жилые и нежилые здания по нескольким адресам в Туле. Погибших нет, однако два человека получили лёгкие ранения.