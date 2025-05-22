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Регион
22 мая, 03:27

Все аэропорты Москвы возобновили деятельность в штатном режиме

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

В четырёх ранее закрытых для полётов аэропортах Москвы сняли временные ограничения. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушные гавани снова принимают и выпускают самолёты.

В Шереметьево меры сняли в 4:10 по московскому времени. Во Внуково, Домодедово, Жуковский, а также аэропорту Владимира ограничения перестали действовать в 5:55 мск.

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Напомним, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрывали дважды за сутки, начиная с полуночи 22 мая. Одновременно с этим число сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 26.

Лия Мурадьян
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