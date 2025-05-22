Все аэропорты Москвы возобновили деятельность в штатном режиме

В четырёх ранее закрытых для полётов аэропортах Москвы сняли временные ограничения. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушные гавани снова принимают и выпускают самолёты.

В Шереметьево меры сняли в 4:10 по московскому времени. Во Внуково, Домодедово, Жуковский, а также аэропорту Владимира ограничения перестали действовать в 5:55 мск.