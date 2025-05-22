Российские ПВО уничтожили БПЛА в Каменске Ростовской области
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Очередную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате атаки на Ростовскую область люди не пострадали. Разрушений на земле также не зарегистрировали.
Отметим, что в течение всей ночи продолжаются попытки ВСУ атаковать дронами Москву. По данным на утро 21 мая, всего на подлёте к столице сбили 26 БПЛА.