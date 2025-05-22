Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 02:51

Российские ПВО уничтожили БПЛА в Каменске Ростовской области

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Очередную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны в Каменске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске»,написал он в своём Telegram-канале.

В Москве вновь закрыли все четыре аэропорта
В Москве вновь закрыли все четыре аэропорта

По предварительной информации, в результате атаки на Ростовскую область люди не пострадали. Разрушений на земле также не зарегистрировали.

Отметим, что в течение всей ночи продолжаются попытки ВСУ атаковать дронами Москву. По данным на утро 21 мая, всего на подлёте к столице сбили 26 БПЛА.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar