ВСУ подорвали машину главы района в Курской области, когда он развозил хлеб
Машина Николая Волобуева после удара ВСУ. Фото © Телеграм / Александр Хинштейн
ВСУ подорвали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб землякам. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Николай Волобуев. Фото © Телеграм / Александр Хинштейн
«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришёлся удар, получил серьёзные повреждения», – рассказал руководитель области.
В результате чиновник получил акубаротравму. В Беловской ЦРБ его осмотрели медики, от транспортировки в Курскую областную больницу Волобуев отказывался. Сейчас жизни главы района ничего не угрожает. Хинштейн оперативно связался с ним и потребовал в обязательном порядке пройти полное обследование. Он назвал поведение подчинённого наглядным примером настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом! Несмотря на травму, Волобуев уже завтра намерен выйти на работу.
«Искренне желаю скорейшего выздоровления и сил! Надеюсь, что никаких последствий для здоровья не будет — наши врачи сделают для этого всё необходимое», – добавил Хинштейн.
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