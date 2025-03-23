ВСУ подорвали машину главы района в Курской области, когда он развозил хлеб

«Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришёлся удар, получил серьёзные повреждения» , – рассказал руководитель области.

В результате чиновник получил акубаротравму. В Беловской ЦРБ его осмотрели медики, от транспортировки в Курскую областную больницу Волобуев отказывался. Сейчас жизни главы района ничего не угрожает. Хинштейн оперативно связался с ним и потребовал в обязательном порядке пройти полное обследование. Он назвал поведение подчинённого наглядным примером настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом! Несмотря на травму, Волобуев уже завтра намерен выйти на работу.