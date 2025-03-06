«Он ни с кем не воюет»: Путин прокомментировал попытку Киева убить митрополита Тихона

Президент РФ Владимир Путин высказался о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), совершённое его помощниками по заказу киевских спецслужб. По словам главы государства, Украина воюет даже со священниками.

«Добрались до священников. Хотя он ни с кем не воюет», — подчеркнул Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».