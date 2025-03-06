«Он ни с кем не воюет»: Путин прокомментировал попытку Киева убить митрополита Тихона
Путин: Киев попытался убить митрополита Тихона, хотя он ни с кем не воюет
Митрополит Тихон. Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин высказался о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), совершённое его помощниками по заказу киевских спецслужб. По словам главы государства, Украина воюет даже со священниками.
«Добрались до священников. Хотя он ни с кем не воюет», — подчеркнул Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Напомним, силовики РФ предотвратили теракт в отношении митрополита Тихона, который планировали его помощник и клирик. Россиянин и украинец по заданию киевских спецслужб собирались подорвать священнослужителя. Оба задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у киевского режима нет ничего святого.