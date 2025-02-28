Кремль жёстко обратился к Киеву из-за заказа убийства митрополита Тихона его помощнику

Заказ убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов) доказывает, что киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности. Так на брифинге прокомментировал предотвращение ФСБ покушения на священнослужителя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это ещё раз подтверждается. Вот и всё, что можно сказать», – объяснил представитель Кремля.