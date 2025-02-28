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28 февраля, 10:04

Кремль жёстко обратился к Киеву из-за заказа убийства митрополита Тихона его помощнику

Песков – о покушении на убийство митрополита Тихона: У Киева нет ничего святого

Митрополит Тихон. Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Общественной палаты РФ

Митрополит Тихон. Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Общественной палаты РФ

Заказ убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов) доказывает, что киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности. Так на брифинге прокомментировал предотвращение ФСБ покушения на священнослужителя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это ещё раз подтверждается. Вот и всё, что можно сказать», – объяснил представитель Кремля.

Ранее сегодня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона, который планировали его помощник и клирик. Россиянин и украинец по заданию киевских спецслужб собирались подорвать священнослужителя. Оба задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. При этом, самодельную бомбу для подрыва священнослужителя преступники прятали в тайнике в пакете из-под сока. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.

Помощник Тихона при подготовке к подрыву митрополита был задержан и бился с полицией за свой телефон
Помощник Тихона при подготовке к подрыву митрополита был задержан и бился с полицией за свой телефон
Андрей Бражников
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