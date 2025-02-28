Помощник Тихона при подготовке к подрыву митрополита был задержан и бился с полицией за свой телефон
Готовившего покушение на митрополита Тихона в январе арестовывали за хулиганство
Помощника митрополита Тихона Денис Попович. Фото © ЦОС ФСБ РФ/ Life.ru
Помощника митрополита Тихона Денис Попович, который готовил на него покушение, в январе арестовывали за вызывающее поведение в людном месте. Из материалов суда следует, что около станции метро Тургеневская в Москве он шёл, размахивая руками, матерился и агрессивно отреагировал на просьбу полицейских показать документы.
«В отделе полиции его поместили в отдельную комнату, где один из сотрудников полиции забрал у него телефон, на что он подпрыгнул, пытаясь взять свой телефон обратно, но ему его не отдали, при этом другой сотрудник полиции стал оскорблять и унижать его», — написано в решении суда.
Сначала его на 15 суток арестовали за мелкое хулиганство, а затем, когда срок практически истёк, предъявили ему обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. 29 января суд рассмотрел новый протокол. Сообщник Поповича клирик Никита Иванкович признался, что из-за его ареста покушение на митрополита пришлось перенести на конец февраля, хотя совершить взрыв планировалось в начале этого года.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Россиянин и украинец по заданию киевских спецслужб планировали устранить митрополита. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. При этом, самодельную бомбу для подрыва священнослужителя преступники прятали в тайнике в пакете из-под сока. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.