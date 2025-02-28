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28 февраля, 09:54

Помощник Тихона при подготовке к подрыву митрополита был задержан и бился с полицией за свой телефон

Готовившего покушение на митрополита Тихона в январе арестовывали за хулиганство

Помощника митрополита Тихона Денис Попович. Фото © ЦОС ФСБ РФ/ Life.ru

Помощника митрополита Тихона Денис Попович. Фото © ЦОС ФСБ РФ/ Life.ru

Помощника митрополита Тихона Денис Попович, который готовил на него покушение, в январе арестовывали за вызывающее поведение в людном месте. Из материалов суда следует, что около станции метро Тургеневская в Москве он шёл, размахивая руками, матерился и агрессивно отреагировал на просьбу полицейских показать документы.

«В отделе полиции его поместили в отдельную комнату, где один из сотрудников полиции забрал у него телефон, на что он подпрыгнул, пытаясь взять свой телефон обратно, но ему его не отдали, при этом другой сотрудник полиции стал оскорблять и унижать его», написано в решении суда.

Сначала его на 15 суток арестовали за мелкое хулиганство, а затем, когда срок практически истёк, предъявили ему обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. 29 января суд рассмотрел новый протокол. Сообщник Поповича клирик Никита Иванкович признался, что из-за его ареста покушение на митрополита пришлось перенести на конец февраля, хотя совершить взрыв планировалось в начале этого года.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Россиянин и украинец по заданию киевских спецслужб планировали устранить митрополита. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. При этом, самодельную бомбу для подрыва священнослужителя преступники прятали в тайнике в пакете из-под сока. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.

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Полина Никифорова
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