Помощник Тихона при подготовке к подрыву митрополита был задержан и бился с полицией за свой телефон

Помощника митрополита Тихона Денис Попович, который готовил на него покушение, в январе арестовывали за вызывающее поведение в людном месте. Из материалов суда следует, что около станции метро Тургеневская в Москве он шёл, размахивая руками, матерился и агрессивно отреагировал на просьбу полицейских показать документы.

«В отделе полиции его поместили в отдельную комнату, где один из сотрудников полиции забрал у него телефон, на что он подпрыгнул, пытаясь взять свой телефон обратно, но ему его не отдали, при этом другой сотрудник полиции стал оскорблять и унижать его», — написано в решении суда.