ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые
Хинштейн: ВСУ ударили по магазину в Курской области, два человека пострадали
Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Украинский беспилотник ударил по магазину в селе Пушкарное Курской области, в результате вражеской атаки ранения получили два работника торговой точки. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге», — говорится в тексте.
Сейчас пострадавшие доставлены в больницу. Также дрон ВСУ нанёс повреждения кровле, крыльцу и фасаду магазина, подсчитывается материальный ущерб. Хинштейн призвал жителей Курской области воздерживаться от поездок в приграничные районы.
Как сообщалось, ВС РФ продолжают оказывать давление на военную инфраструктуру ВСУ в Сумской области и нарушать логистические цепочки противника, чтобы изолировать территорию. В среду, 21 мая, два подразделения ВСУ попали под смертоносный «шторм» России по пути на курскую землю.