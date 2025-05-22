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Регион
22 мая, 14:00

ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые

Хинштейн: ВСУ ударили по магазину в Курской области, два человека пострадали

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинский беспилотник ударил по магазину в селе Пушкарное Курской области, в результате вражеской атаки ранения получили два работника торговой точки. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге», — говорится в тексте.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницу. Также дрон ВСУ нанёс повреждения кровле, крыльцу и фасаду магазина, подсчитывается материальный ущерб. Хинштейн призвал жителей Курской области воздерживаться от поездок в приграничные районы.

Ударный дрон ВСУ атаковал мост в Курской области
Ударный дрон ВСУ атаковал мост в Курской области

Как сообщалось, ВС РФ продолжают оказывать давление на военную инфраструктуру ВСУ в Сумской области и нарушать логистические цепочки противника, чтобы изолировать территорию. В среду, 21 мая, два подразделения ВСУ попали под смертоносный «шторм» России по пути на курскую землю.

Татьяна Миссуми
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