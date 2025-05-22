ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые

Украинский беспилотник ударил по магазину в селе Пушкарное Курской области, в результате вражеской атаки ранения получили два работника торговой точки. Об этом рассказал в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге», — говорится в тексте.