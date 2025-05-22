Сумская область продолжает оставаться одним из ключевых приграничных регионов. ВС РФ продолжают оказывать там давление на военную инфраструктуру и нарушать логистические цепочки ВСУ, чтобы изолировать территорию. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В среду, 21 мая, было два мощных удара, нанесённые в интервале шести минут по приграничным позициям ВСУ и их тыловому обеспечению. В результате этой точечной операции были полностью выведены из строя два украинских формирования, направлявшихся к Курской области. Одно из этих подразделений, включавшее артиллерийские расчёты, было поражено в районе сумского села Локня. По предварительным, пока официально не подтвержденным данным, этот населённый пункт мог перейти под контроль российских сил, сказал подпольщик.

На следующий день, 22 мая, ночью стратегические объекты Сумщины подверглись атаке управляемыми авиабомбами, написал Лебедев. В фокусе оказался инфраструктурный объект, выполнявший двойную функцию: использовался как склад для хранения военного имущества и как сборочный цех для дронов. Этот удар существенно подорвал возможности ВСУ по производству и накоплению ударных БПЛА.