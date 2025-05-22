Российские военные отражают воздушную атаку на Москву
Собянин: ПВО продолжает отражать атаки беспилотников, уничтожено ещё три БПЛА
Москва. Обложка © Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав
В ходе отражения воздушной атаки на Москву утром 22 мая было сбито уже пять беспилотников. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин спустя всего 20 минут после уничтожения двух БПЛА на подлёте к городу.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», – пишет глава города.
Московский аэропорты Домодедово и Жуковский закрывали в 22 мая в 4:10 утра. Однако после этого воздушные гавани возобновили работу. Из-за всей этой чехарды, связанной с отражением атак БПЛА, сотни пассажиров с 24 рейсов не смогли вовремя вылететь. В 09:54 аэропорт Домодедово снова перестал принимать и выпускать рейсы.