Два украинских беспилотника сбили на подлёте к Москве
Собянин: Силами ПВО отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник.
Напомним, что минувшей ночью росссийская противовоздушная оборона уничтожила в небе над территорией РФ 105 украинских беспилотников. Больше всего дронов летело на Москву – 35. Украинские войска начали атаку на российскую столицу ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи.