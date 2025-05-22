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Регион
22 мая, 07:29

Два украинских беспилотника сбили на подлёте к Москве

Собянин: Силами ПВО отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник.

Напомним, что минувшей ночью росссийская противовоздушная оборона уничтожила в небе над территорией РФ 105 украинских беспилотников. Больше всего дронов летело на Москву – 35. Украинские войска начали атаку на российскую столицу ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи.

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Андрей Бражников
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