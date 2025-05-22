24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ
Сотни пассажиров застряли во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за атак БПЛА
Обложка © freepik/fanjianhua
Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в связи с закрытием неба из-за атак украинских БПЛА. Как стало известно SHOT, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово.
Видео © SHOT
Помимо этого, откладываются рейсы на прилёт. В зоне ожидания находится много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь ещё ночью, но рейсы переносили несколько раз из-за угрозы атаки БПЛА.
Напомним, что минувшей ночью росссийская противовоздушная оборона уничтожила в небе над территорией РФ 105 украинских беспилотников. Больше всего дронов летело на Москву – 35. В Туле обломки БПЛА упали рядом с ФОК «Оружейник», другой дрон врезался в многоэтажку. Сейчас территория вокруг оцеплена. В регионе во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.