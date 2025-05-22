Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:05

24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ

Сотни пассажиров застряли во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за атак БПЛА

Обложка © freepik/fanjianhua

Обложка © freepik/fanjianhua

Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в связи с закрытием неба из-за атак украинских БПЛА. Как стало известно SHOT, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово.

Видео © SHOT

Помимо этого, откладываются рейсы на прилёт. В зоне ожидания находится много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь ещё ночью, но рейсы переносили несколько раз из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что минувшей ночью росссийская противовоздушная оборона уничтожила в небе над территорией РФ 105 украинских беспилотников. Больше всего дронов летело на Москву – 35. В Туле обломки БПЛА упали рядом с ФОК «Оружейник», другой дрон врезался в многоэтажку. Сейчас территория вокруг оцеплена. В регионе во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.

Проломленная крыша и выбитые окна: Пятиэтажку в Туле сняли на видео после атаки дрона
Проломленная крыша и выбитые окна: Пятиэтажку в Туле сняли на видео после атаки дрона
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar