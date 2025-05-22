24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ

Сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в связи с закрытием неба из-за атак украинских БПЛА. Как стало известно SHOT , минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово.

Помимо этого, откладываются рейсы на прилёт. В зоне ожидания находится много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь ещё ночью, но рейсы переносили несколько раз из-за угрозы атаки БПЛА.