Аэропорт Домодедово перестал принимать и отправлять самолёты

Столичный аэропорт Домодедово перестал принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:54 МСК введены в аэропорту Домодедово», — написал он.