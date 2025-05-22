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Регион
22 мая, 07:21

Аэропорт Домодедово перестал принимать и отправлять самолёты

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / kislond

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / kislond

Столичный аэропорт Домодедово перестал принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:54 МСК введены в аэропорту Домодедово», — написал он.

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Напомним, что московский аэропорты Домодедово и Жуковский уже закрывали в 22 мая в 4:10 утра. Однако после этого воздушные гавани возобновили работу. Из-за всей этой чехарды, связанной с отражением атак БПЛА, сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь.

Владимир Озеров
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