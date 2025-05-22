Ударный дрон ВСУ атаковал мост в Курской области

Минувшей ночью Курская область вновь оказалась под прицелом украинских беспилотников. Очередной удар был направлен на гражданский объект – автомобильный мост вблизи деревни Семёново, что находится в Некрасовском сельсовете Рыльского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Повреждения моста. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В результате атаки дрона пострадало дорожное полотно и ограждения переправы. Однако, к счастью, жизням и здоровью людей угрозы не возникло – обошлось без пострадавших. Важно отметить, что, несмотря на повреждения, транспортное сообщение по мосту не прервано, что позволило избежать коллапса для местных жителей.

«Никакие населённые пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста», — написал он.

Хинштейн поручил как можно скорее починить мост, а также привлёк к работе врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву.