Губернатор Богомаз: Четыре дрона ВСУ уничтожены в небе над Брянской областью

Украинские военнослужащие попытались атаковать Брянскую область при помощи четырёх беспилотников. Все дроны были сбиты силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё четыре вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — говорится в тексте.