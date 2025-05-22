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22 мая, 16:43

Губернатор Богомаз: Четыре дрона ВСУ уничтожены в небе над Брянской областью

Солдат ВСУ с дроном. Обложка © president.gov.ua

Солдат ВСУ с дроном. Обложка © president.gov.ua

Украинские военнослужащие попытались атаковать Брянскую область при помощи четырёх беспилотников. Все дроны были сбиты силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё четыре вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что Курская область вновь оказалась под прицелом украинских беспилотников. Очередной удар был направлен на гражданский объект — автомобильный мост вблизи деревни Семёново в Некрасовском сельсовете Рыльского района.

Татьяна Миссуми
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