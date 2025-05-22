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22 мая, 14:41

«Аллигатор» на страже неба: На видео сняли, как вертолёт Ка-52 пронзил дрон на подлёте к Москве

Появилось видео уничтожения дрона ВСУ в Коломне «Иглой» с вертолёта Ка-52

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» во время охоты за украинскими дронами в подмосковной Коломне уничтожил беспилотник ВСУ ракетой «Игла». Эпичное видео взрыва БПЛА опубликовал Mash.

Уничтожение дрона. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, как ракета «Игла», со свистом рассекая небесную гладь, «пронзила» украинский беспилотник, взорвавшийся с оглушительным хлопком.

За ночь в небе над российской территорией было уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего сбито над территорией Московского региона – 35 дронов. Утром 22 мая воздушная атака на столицу продолжилась. Life.ru выложил видео из самолёта, в котором находился пассажир, заснявший попытку атаки БПЛА.

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Владимир Озеров
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