«Аллигатор» на страже неба: На видео сняли, как вертолёт Ка-52 пронзил дрон на подлёте к Москве
Появилось видео уничтожения дрона ВСУ в Коломне «Иглой» с вертолёта Ка-52
Обложка © Минобороны РФ
Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» во время охоты за украинскими дронами в подмосковной Коломне уничтожил беспилотник ВСУ ракетой «Игла». Эпичное видео взрыва БПЛА опубликовал Mash.
Уничтожение дрона. Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, как ракета «Игла», со свистом рассекая небесную гладь, «пронзила» украинский беспилотник, взорвавшийся с оглушительным хлопком.
За ночь в небе над российской территорией было уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего сбито над территорией Московского региона – 35 дронов. Утром 22 мая воздушная атака на столицу продолжилась. Life.ru выложил видео из самолёта, в котором находился пассажир, заснявший попытку атаки БПЛА.