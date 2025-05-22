Небо на замке: В аэропортах Москвы задержали и отменили 154 рейса из-за атаки дронов

Утренний час пик в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обернулся масштабным сбоем, вызванным активной работой систем ПВО в столичном регионе. Атаки беспилотных летательных аппаратов привели к временному закрытию воздушного пространства, задержав более 100 самолётов и оставив сотни пассажиров в ожидании. Как свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней, отмены и задержки затронули 154 рейса.

В Шереметьево 15 вылетов задержаны, 7 отменены. На прилёт ситуация ещё напряженнее — 46 рейсов ожидают разрешения, 4 аннулированы.

В Домодедово пять отправлений не состоялись. Прибытие 34 самолётов отложено, три рейса отменены полностью, а один борт был экстренно перенаправлен во Внуково.

Но и Внуково также столкнулось с трудностями: 13 вылетов задержаны, а 25 прибывающих рейсов ожидают своей очереди.