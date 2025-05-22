Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:52

Из-за угроз атаки дронов временно закрыт аэропорт Жуковский

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

«Летит!» В ночном небе сняли дроны «Лютый» со свастикой и бомбами в ходе атаки на Россию
«Летит!» В ночном небе сняли дроны «Лютый» со свастикой и бомбами в ходе атаки на Россию

Напомним, что украинские войска начали атаку на Москву ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру 22 мая число сбитых БПЛА с начала суток выросло до 26. Уничтожение БПЛА продолжается. Из-за угрозы атаки над Москвой закрыто небо, и сотни пассажиров застряли в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Александра Вишнякова
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar