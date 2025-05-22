Из-за угроз атаки дронов временно закрыт аэропорт Жуковский
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, что украинские войска начали атаку на Москву ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру 22 мая число сбитых БПЛА с начала суток выросло до 26. Уничтожение БПЛА продолжается. Из-за угрозы атаки над Москвой закрыто небо, и сотни пассажиров застряли в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.