Пассажир самолёта снял видео с моментом атаки украинского БПЛА под Москвой

Россиянин заснял попытку атаки украинского БПЛА на Москву прямо с борта самолёта. Кадры, снятые на высоте, публикуют наши коллеги из Mash.

Напомним, что с вечера 20 мая и до утра 22 мая наша ПВО сбила уже 485 БПЛА над российскими регионами. А утренний час пик в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обернулся масштабным сбоем, вызванным активной работой систем ПВО в столице и Подмосковье.