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Регион
22 мая, 12:00

Пассажир самолёта снял видео с моментом атаки украинского БПЛА под Москвой

Россиянин заснял попытку атаки украинского БПЛА на Москву прямо с борта самолёта. Кадры, снятые на высоте, публикуют наши коллеги из Mash.

Видео © Mash

Напомним, что с вечера 20 мая и до утра 22 мая наша ПВО сбила уже 485 БПЛА над российскими регионами. А утренний час пик в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обернулся масштабным сбоем, вызванным активной работой систем ПВО в столице и Подмосковье.

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Обложка © Mash

Алексей Берковиц
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