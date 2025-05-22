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22 мая, 11:18

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские средства ПВО отразили атаку ещё трёх украинских дронов, летевших на Москву. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,написал градоначальник.

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Ранее Life.ru публиковал видео с моментом сбития летевшего на столицу украинского беспилотника. Российская система ПВО перехватила его в Подмосковье.

Юрий Лысенко
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