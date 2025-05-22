Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 08:16
4132

Life.ru публикует видео с уничтожением летевшего на Москву дрона ВСУ

SHOT: Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье

На видео попал момент ликвидации одного из украинских беспилотников в Московской области. Дрон ВСУ, летевший на Москву, смогла перехватить российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Момент ликвидации беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT

24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ
24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что российская система ПВО продолжает отражать атаки БПЛА ВСУ, которые летят на Москву и Московскую область. За утро 22 мая военные сбили уже пять дронов. Жителей продолжает информировать о ситуации мэр Сергей Собянин.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar