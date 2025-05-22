Life.ru публикует видео с уничтожением летевшего на Москву дрона ВСУ

На видео попал момент ликвидации одного из украинских беспилотников в Московской области. Дрон ВСУ, летевший на Москву, смогла перехватить российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ

24 самолёта с сотнями пассажиров не могут вылететь из Москвы из-за налёта 35 дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что российская система ПВО продолжает отражать атаки БПЛА ВСУ, которые летят на Москву и Московскую область. За утро 22 мая военные сбили уже пять дронов. Жителей продолжает информировать о ситуации мэр Сергей Собянин.