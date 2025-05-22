Life.ru публикует видео с уничтожением летевшего на Москву дрона ВСУ
SHOT: Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье
На видео попал момент ликвидации одного из украинских беспилотников в Московской области. Дрон ВСУ, летевший на Москву, смогла перехватить российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Момент ликвидации беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, что российская система ПВО продолжает отражать атаки БПЛА ВСУ, которые летят на Москву и Московскую область. За утро 22 мая военные сбили уже пять дронов. Жителей продолжает информировать о ситуации мэр Сергей Собянин.
Обложка © SHOT