В Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец

В Липецкой области зафиксирована попытка атаки украинских беспилотников на город Елец. В городе звучит воздушная тревога, сообщает SHOT .

Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на окраине. На видео жители направляются в укрытия. А ранее губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы для Елецкого района.