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Регион
24 мая, 19:46

В Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец

SHOT: Украинские беспилотники пытаются атаковать город Елец в Липецкой области

В Липецкой области зафиксирована попытка атаки украинских беспилотников на город Елец. В городе звучит воздушная тревога, сообщает SHOT.

Сигнал тревоги в Ельце. Видео © SHOT

Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на окраине. На видео жители направляются в укрытия. А ранее губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы для Елецкого района.

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Напомним, ранним утром 24 мая Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников. В результате обломки украинского дрона упали в промышленной зоне города Елец. По словам губернатора, жертв не было.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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