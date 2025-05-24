В Липецкой области сработала сирена из-за нападения БПЛА на Елец
SHOT: Украинские беспилотники пытаются атаковать город Елец в Липецкой области
В Липецкой области зафиксирована попытка атаки украинских беспилотников на город Елец. В городе звучит воздушная тревога, сообщает SHOT.
Сигнал тревоги в Ельце. Видео © SHOT
Очевидцы сообщили, что слышали хлопки на окраине. На видео жители направляются в укрытия. А ранее губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы для Елецкого района.
Напомним, ранним утром 24 мая Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников. В результате обломки украинского дрона упали в промышленной зоне города Елец. По словам губернатора, жертв не было.
Обложка © SHOT