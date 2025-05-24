ПВО сбила четыре украинских беспилотника над российскими регионами

Четыре украинских беспилотника были уничтожены российскими средствами ПВО в Крыму, Белгородской и Курской областях. Атаки шли волнами — средства противовоздушной обороны над данными регионами сработали дважды за день. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«24 мая с 11:50 мск до 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщило оборонное ведомство.

Вторая атака пришлась на середину дня: с 13:30 до 14:50 были сбиты ещё два БПЛА — один снова в Курской области, другой в небе над Крымом.