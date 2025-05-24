ПВО сбила четыре украинских беспилотника над российскими регионами
Минобороны: БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской и Курской областями
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Четыре украинских беспилотника были уничтожены российскими средствами ПВО в Крыму, Белгородской и Курской областях. Атаки шли волнами — средства противовоздушной обороны над данными регионами сработали дважды за день. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«24 мая с 11:50 мск до 12:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей», — сообщило оборонное ведомство.
Вторая атака пришлась на середину дня: с 13:30 до 14:50 были сбиты ещё два БПЛА — один снова в Курской области, другой в небе над Крымом.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в регионах.
Ранее утром над Тверской областью за час было нейтрализовано сразу пять украинских БПЛА. Кроме того, два дрона, летевшие со стороны Украины, подавили силы РЭБ Минобороны над Смоленской областью. Российские ПВО продолжают эффективно отражать атаки на приграничные и центральные регионы страны.