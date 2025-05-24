В Смоленской области были сбиты два беспилотника ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении над Новодугинским округом региона двух беспилотников, летевших со стороны Украины. Силами Министерства обороны летательные аппараты были оперативно ликвидированы.

«Сегодня утром средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Новодугинском округе были подавлены два украинских БПЛА», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Анохин отметил, что пострадавших и разрушений удалось избежать. На место падения были вызваны оперативные службы, которые продолжают работать с обломками вражеских дронов.