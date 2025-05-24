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Регион
24 мая, 07:53

В Смоленской области были сбиты два беспилотника ВСУ

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью уничтожены два украинских БПЛА

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении над Новодугинским округом региона двух беспилотников, летевших со стороны Украины. Силами Министерства обороны летательные аппараты были оперативно ликвидированы.

«Сегодня утром средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Новодугинском округе были подавлены два украинских БПЛА», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Анохин отметил, что пострадавших и разрушений удалось избежать. На место падения были вызваны оперативные службы, которые продолжают работать с обломками вражеских дронов.

Над Тверской областью сбит украинский дрон
Над Тверской областью сбит украинский дрон

Ранее сообщалось, что утром 24 мая, между 08:00 и 08:30 по московскому времени, российская ПВО в Белгородской области эффективно пресекла попытку проникновения десяти украинских беспилотников на территорию региона. Как уточнили в МО РФ, все дроны самолётного типа были успешно сбиты дежурными расчётами противовоздушной обороны.

Ольга Сливченко
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