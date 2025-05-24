Десять украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью за полчаса

Российские системы противовоздушной обороны с 08:00 до 08:30 по московскому времени успешно перехватили десять украинских беспилотников над Белгородской областью. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все дроны самолётного типа были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.