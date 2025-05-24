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Регион
24 мая, 06:08

Десять украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью за полчаса

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские системы противовоздушной обороны с 08:00 до 08:30 по московскому времени успешно перехватили десять украинских беспилотников над Белгородской областью. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все дроны самолётного типа были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Газопровод повреждён после атаки БПЛА на Тульскую область, ранены три человека
Газопровод повреждён после атаки БПЛА на Тульскую область, ранены три человека

Напомним, российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области.

Оксана Попова
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