Десять украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью за полчаса
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Российские системы противовоздушной обороны с 08:00 до 08:30 по московскому времени успешно перехватили десять украинских беспилотников над Белгородской областью. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все дроны самолётного типа были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области.