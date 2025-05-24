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Регион
24 мая, 05:21

Россия отразила массовую атаку ВСУ, уничтожив в небе над регионами почти 100 БПЛА

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, из общего числа дронов 64 были сбиты над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой областями, а также по одному — над Воронежской и Тульской областями.

За 20-23 мая над Россией уничтожены 1177 украинских дронов
За 20-23 мая над Россией уничтожены 1177 украинских дронов

Как сообщал Life.ru, 23 мая обломки украинского беспилотника упали в промзоне Ельца Липецкой области, после чего начался пожар, в котором пострадали 8 человек. Также обломками повредило 30 квартир в жилом доме.

Оксана Попова
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