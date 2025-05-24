Россия отразила массовую атаку ВСУ, уничтожив в небе над регионами почти 100 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны в ночь и утро 24 мая успешно нейтрализовали 94 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Основная их часть была ликвидирована в Белгородской области.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, из общего числа дронов 64 были сбиты над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой областями, а также по одному — над Воронежской и Тульской областями.