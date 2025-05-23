Количество повреждённых ударными БПЛА квартир в Ельце возросло до 30

В Липецкой области уточняют масштабы ущерба, нанесённого украинскими беспилотниками городу Ельцу. Изначально сообщалось о двух десятках повреждённых квартир, но теперь эта цифра возросла до 30. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в посёлке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили. Местным жителям сейчас непросто, но ехать в ПВР отказались», — сказано в сообщении.