Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 05:32

Количество повреждённых ударными БПЛА квартир в Ельце возросло до 30

Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

В Липецкой области уточняют масштабы ущерба, нанесённого украинскими беспилотниками городу Ельцу. Изначально сообщалось о двух десятках повреждённых квартир, но теперь эта цифра возросла до 30. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в посёлке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили. Местным жителям сейчас непросто, но ехать в ПВР отказались», — сказано в сообщении.

Глава региона Игорь Артамонов пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь для скорейшего ремонта и возвращения к нормальной жизни

В Московской, Липецкой и Владимирской областях сбоит мобильный интернет
В Московской, Липецкой и Владимирской областях сбоит мобильный интернет

Напомним, что ранее сообщал о 20 квартирах, повреждённых в елецкой пятиэтажке после падения украинского БПЛА. Кроме того, ВСУ также предприняли попытку атаковать промышленную зону, что привело к пожару на предприятии. В ходе атаки пострадали восемь человек.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar