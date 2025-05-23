В пятиэтажке Ельца после падения обломков БПЛА пострадали 20 квартир
Последствия атаки БПЛА на Елец. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов
В городе Ельце Липецкой области в результате падения обломков БПЛА пострадали 20 квартир. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления», — уточнил глава региона.
Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают обстановку и общаются с жителями. Власти уточнили, что проживавший в наиболее повреждённой квартире мужчина не пострадал. Людям обещали помочь в восстановлении жилья.
Как сообщал Life.ru, после падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек. С ними работают врачи. Тяжёлых случаев, по данным властей, нет.