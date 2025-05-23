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23 мая, 03:37

В пятиэтажке Ельца после падения обломков БПЛА пострадали 20 квартир

Последствия атаки БПЛА на Елец. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Последствия атаки БПЛА на Елец. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

В городе Ельце Липецкой области в результате падения обломков БПЛА пострадали 20 квартир. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления»,уточнил глава региона.

Сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают обстановку и общаются с жителями. Власти уточнили, что проживавший в наиболее повреждённой квартире мужчина не пострадал. Людям обещали помочь в восстановлении жилья.

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Как сообщал Life.ru, после падения обломков украинского беспилотника в промышленной зоне Ельца произошёл пожар, в результате которого пострадали восемь человек. С ними работают врачи. Тяжёлых случаев, по данным властей, нет.

Лия Мурадьян
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