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22 мая, 23:26

Упавшие обломки БПЛА в Ельце привели к пожару на предприятии, идёт эвакуация

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

Украинские БПЛА подавили российские военные в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, что привело к пожару. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«На месте работают оперативные службы, идёт эвакуация людей»,написал он в Telegram-канале.

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В Липецкой области продолжает действовать красный уровень угрозы атаки БПЛА. Власти предупреждают, что в небе работают средства противовоздушной обороны. Жителей просят не подходить к окнам. Официальные сообщения о пострадавших не поступали.

Также этой ночью, 23 мая, отражают 15-ю атаку вражеских беспилотников в Тульской области. Там за двое суток ПВО уничтожила 37 вражеских дронов.

Лия Мурадьян
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