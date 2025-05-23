Упавшие обломки БПЛА в Ельце привели к пожару на предприятии, идёт эвакуация

Украинские БПЛА подавили российские военные в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, что привело к пожару. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«На месте работают оперативные службы, идёт эвакуация людей», — написал он в Telegram-канале.

В Липецкой области продолжает действовать красный уровень угрозы атаки БПЛА. Власти предупреждают, что в небе работают средства противовоздушной обороны. Жителей просят не подходить к окнам. Официальные сообщения о пострадавших не поступали.