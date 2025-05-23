В Тульской области отражают 15-ю атаку вражеских беспилотников

Военные продолжают отражать массированные атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. За последние 48 часов это уже пятнадцатая попытка прорыва воздушной обороны. По данным губернатора Дмитрия Миляева, за двое суток силами ПВО уничтожено 37 вражеских дронов, однако угроза новых налётов сохраняется.

Напомним, что в ночь на 22 мая один из украинских БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Падение обломков беспилотника привело к повреждениям нескольких жилых и нежилых зданий в разных районах города, но, к счастью, обошлось без жертв.