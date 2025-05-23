Шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ сбили российские ПВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбито шесть беспилотников, летевших на Москву», — указал он в сообщении в Telegram-канале.

Очевидцы успели снять на видео момент уничтожения вражеского БПЛА в небе в Наро-Фоминском районе Московской области.

Уничтожение БПЛА в небе Наро-Фоминском районе. Видео © Telegram / SHOT

Столичные власти добавили, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле официальная информация не поступала.