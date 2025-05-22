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22 мая, 14:28

Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ

Обложка © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обложка © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать на атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Обещание прозвучало в телефонном разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.

Путин связался с Волобуевым, который получил ранения в результате удара украинского беспилотника и сейчас находится в больнице. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — подчеркнул глава государства, комментируя действия Киева.

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Марина Фещенко
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