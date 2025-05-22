Путин в разговоре с раненым Волобуевым заявил, что Москва ответит на атаки ВСУ
Обложка © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать на атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Обещание прозвучало в телефонном разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.
Путин связался с Волобуевым, который получил ранения в результате удара украинского беспилотника и сейчас находится в больнице. Президент пожелал ему скорейшего выздоровления.
«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — подчеркнул глава государства, комментируя действия Киева.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице,