Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших на Москву
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника в Подмосковье. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Для обеспечения безопасности временные ограничения на полёты введены в аэропортах Внуково и Жуковский, сообщили в Росавиации.
Напомним, атака украинских БПЛА на Москву началась днём 21 мая и продолжается уже вторые сутки. Всего же за два дня российская система ПВО сбила более 500 дронов над регионами страны и отражение налёта продолжается до сих пор.