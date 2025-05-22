Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника в Подмосковье. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для обеспечения безопасности временные ограничения на полёты введены в аэропортах Внуково и Жуковский, сообщили в Росавиации.

Напомним, атака украинских БПЛА на Москву началась днём 21 мая и продолжается уже вторые сутки. Всего же за два дня российская система ПВО сбила более 500 дронов над регионами страны и отражение налёта продолжается до сих пор.