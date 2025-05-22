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Регион
22 мая, 19:20

Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё трёх беспилотников, летевших на Москву

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника в Подмосковье. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ВС РФ сбили 159 украинских дронов над регионами России
ВС РФ сбили 159 украинских дронов над регионами России

Для обеспечения безопасности временные ограничения на полёты введены в аэропортах Внуково и Жуковский, сообщили в Росавиации.

Напомним, атака украинских БПЛА на Москву началась днём 21 мая и продолжается уже вторые сутки. Всего же за два дня российская система ПВО сбила более 500 дронов над регионами страны и отражение налёта продолжается до сих пор.

Артур Лапсаков
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